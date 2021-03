Die öffentliche Sitzung des Pfarrgemeinderats der Kirchengemeinde Mannheim St. Martin wurde durch die am Tag zuvor veröffentlichte Stellungnahme der Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Paare beeinflusst. Hierzu Auszüge aus einer Erklärung des Rates:

Die Mitglieder des Pfarrgemeinderats waren und sind fassungslos, zutiefst traurig und verärgert über das Verbot, „Beziehungen oder selbst stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe einschließen.“

Wir sind davon überzeugt, dass die Kirche ein Ort sein darf und muss, an dem sich alle Menschen willkommen fühlen – die Menschenfreundlichkeit Gottes, die in der Art und Weise des Lebens Jesu Christi einzigartig offenbar wurde, ist uns Richtschnur, Vorbild und Ansporn zugleich.

Wir freuen uns über alle Menschen, die in ihrer Partnerschaft – bei allen Höhen und Tiefen sowie in allem Suchen und Ringen – ihr Leben gemeinsam und verantwortungsbewusst gestalten. Wir freuen uns über Einzelne und Paare, die für und in ihrer konkreten Lebenssituation den Segen Gottes erbitten.

Die Kirche möge ihrem Auftrag des Segnens der Menschen, die diesen Segen ersehnen, gerecht werden und mit großer Sensibilität und in Dankbarkeit nachkommen – dafür setzen wir uns ein, ja dafür stehen wir ein.

Als Kirchengemeinde Mannheim St. Martin werden wir weiterhin jedem Menschen mit Achtung begegnen. Wir wissen uns als Ehrenamtliche und Hauptberufliche dazu verpflichtet, den Segen all denjenigen zuzusprechen, die um diesen Segen bitten.

Alle Menschen sind uns von Herzen willkommen.

Denn: „Ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein ...“ (nach Genesis 12,2)

Mannheim, 17. März 2021

Pfarrgemeinderat der Kirchengemeinde Mannheim St. Martin red