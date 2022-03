Neckar-Bergstraße: Hallen als Notquartier für Ukraine-Flüchtlinge denkbar

Die Städte und Gemeinden der Region bereiten sich auf die Ankunft vieler Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vor. Bürgermeister Simon Michler (Edingen-Neckarhausen) sieht seine Gemeinde gut aufgestellt, wie er am Mittwoch im Gemeinderat sagte. Täglich erhalte die Gemeinde neue Angebote zur Unterbringung von Geflüchteten. Es sei allerdings schwer abzuschätzen, wie viel Menschen kommen. Im Notfall könnten auch die Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen und die Pestalozzihalle in Edingen zur Verfügung gestellt werden. Kontakt im Rathaus: Anja Heid, Telefon 06203/80 82 08, E-Mail: anja.heid@edingen-neckarhausen.de

Auch die Gemeinde Heddesheim kann bereits auf privat angebotene Wohnungen zurückgreifen, wie Bürgermeister Michael Kessler betonte. Man sei für weitere Meldungen dankbar. Kapazitäten für eine größere Notunterbringung sehe er wegen der Bürgermeisterwahl am Sonntag derzeit nicht. Kontakt im Rathaus: Barbara Weickel. Telefon 062 03/101214, E-Mail: barbara.weickel@heddesheim.de.

In Schriesheim wurden bisher Plätze für etwas mehr als 50 Personen angeboten. Das teilte Stadtsprecherin Larissa Wagner mit. Von den zur Verfügung stehenden Plätzen sind aktuell acht belegt. In den zurückliegenden Tagen wurden insgesamt 33 Personen aus der Ukraine in Schriesheim angemeldet. Demnach ist der überwiegende Teil der Geflüchteten bisher privat (bei Familie, Freunden oder Bekannten) untergebracht. Eine Unterbringung in Sport- oder Mehrzweckhallen wäre eine „perspektivische Option“, sofern der Bedarfsfall eintrete. Kontakt ins Rathaus: 0 62 03/60 21 32 oder ukraine@schriesheim.de.

In Ilvesheim gibt es keine Pläne, Geflüchtete in Turnhallen unterzubringen. Insgesamt 13 Angebote von Privatleuten habe man bisher bekommen, sagte Bürgermeister Andreas Metz. 35 Menschen aus der Ukraine seien bereits in Ilvesheim angekommen und untergebracht, weitere 15 könne man mithilfe der privaten Angebote unterbringen. Zusätzlichen 20 Personen könne die Gemeinde noch anderweitig Obdach bieten. Details würden noch abgestimmt. Ansprechpartner im Rathaus ist Michael Wawro unter 0621/496 60-301. In der „MM“-Ausgabe hatte eine andere Durchwahl gestanden. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. hje/tge