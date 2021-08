Neckar-Bergstraße: Fragen und Antworten zum Thema Briefwahl

Seit Montag kann für die Bundestagswahl am 26. September ein Wahlschein beantragt werden. Wir haben einige wichtige Fragen und Antworten rund um das Thema zusammengestellt.

Wie kann ich die Briefwahl beantragen?

Der Antrag kann schriftlich, elektronisch (zum Beispiel per E-Mail, Internet oder Telefax) oder durch persönliche Vorsprache bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung beantragt werden.

Ist ein Antrag per Telefon möglich?

Beim Eintüten kommt es auf die richtige Reihenfolge an. © Marcus Schwetasch

Nein. Telefonische Anträge und Anträge per SMS sind nicht zulässig.

Geht das auch bequem per Internet?

Alle Städte und Gemeinden bieten auf ihren Seiten im Internet ein Antragsformular an. Dieses findet sich über einen Link auf der Startseite.

Wir kann ich mich im Internet für den Antrag ausweisen?

Um die Briefwahl im Internet beantragen zu können, sind neben den persönlichen Angaben auch die Wähler- und die Wahlbezirksnummer erforderlich. Diese stehen auf der Wahlbenachrichtigung.

Kann ich mir das Eintippen der Angaben sparen?

Ja, auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein sogenannter QR-Code. Wenn man diesen Code mit einem Mobilgerät (Handy, Tablet) einliest, sind die meisten Angaben bereits erfasst. Zur Sicherheit wird dann nur noch das Geburtsdatum abgefragt.

Wie kommen die Briefwahl- unterlagen zu mir nach Hause?

Wenn der Antrag bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung eingegangen ist, werden von dort die Unterlagen mit der Post versandt oder per Boten zugestellt.

Was muss ich beim Wählen beachten?

Zusammen mit den Unterlagen erhalten die Wahlberechtigten eine Erklärung, wie diese auszufüllen sind. Der Grundsatz der geheimen Wahl gilt auch hier. Dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist, muss mit einer eidesstattlichen Erklärung versichert werden. Wichtig ist auch das richtige Eintüten: Der Stimmzettel kommt in einen separaten roten Umschlag.

Wie gelangt mein Stimmzettel in die Urne?

Die ausgefüllten Unterlagen werden mit der Post im blauen Umschlag zurückgeschickt oder im Rathaus abgegeben. Dort werden die äußeren Kuverts am Wahltag geöffnet. Stimmt alles, wandert der verschlossene rote Umschlag mit dem Stimmzettel in die Urne und wird erst am Wahlabend geöffnet. hje