Die aktuelle dritte Infektionswelle hat auch Folgen für die Museen in den Gemeinden an Neckar und Bergstraße. Doch deren Träger reagieren durchaus unterschiedlich. Eines gilt aber für alle: Diese Tage bringen für die teils ehrenamtlichen Betreiber ein Wechselbad der Gefühle.

„Nach der langen Zwangspause werden wir das Museum Theo Kerg am 21. März wieder öffnen“, teilte Dieter Weitz, der Pressesprecher des Schriesheimer Kulturkreises, noch am letzten Samstag dem „MM“ mit. Doch schon am Montag musste er dies wieder korrigieren und ankündigen, „dieses Vorhaben auf unbestimmte Zeit zu verschieben.“

Ab 16. Mai wollte das Museum zudem seine Sonderausstellung mit Bildern und Objekten von Mario und Claudia Urlaß nachholen, die bereits vor einem Jahr stattfinden sollte. Doch schon in seiner ersten Mitteilung schrieb Weitz: „Wenn uns das Virus dies erlaubt.“ Ob dem so ist, lässt sich jetzt noch nicht absehen.

Eintritt nur nach Anmeldung – so lautet die Devise im Ladenburger Lobdengau-Museum. „Wir dürfen öffnen, müssen aber organisieren, dass nicht zu viele Besucher auf einmal im Haus sind“, seufzt Leiter Andreas Hensen. Hatte er sich doch gefreut, dass mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr wieder Spontanbesuche möglich sein sollten. „Dass das nicht klappt, weil die Corona-Fallzahlen steigen, ist blöd, aber wir halten uns nur an die Regeln des Stufenplans.“

Immerhin droht keine erneute Schließung, solange die Inzidenz unter 100 bleibt. „Diesen Spielraum nutzen wir aus: Die Leute wollen was unternehmen.“ Erstmals präsentiert Hensen die silberne Dursy-Madonna als Leihgabe (Anmeldungen per Mail beim Aufsichtsdienst: e.heuss @heimatbund-ladenburg.de).

„Wir handhaben das vor Ort pragmatisch und unter Beachtung aller Regeln“, zeigt sich auch Winfried A. Seidel vom Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg vorbereitet. Bis 16. Mai läuft die Sonderschau zum 100. Geburtstag der Fußballlegende Fritz Walter mittwochs, samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr (www.automuseum-ladenburg.de).

