Nächste Ausstellung eröffnet

Die Biennale „Radiale – Kunst im Kreis“ würdigt mit dem Jubiläumsformat „Radiale – 50 Jahre Kunst im Kreis“ fünf Jahrzehnte Kunstförderung des Rhein-Neckar-Kreises. An fünf verschiedenen Ausstellungsorten sind rund 160 ausgewählte Arbeiten von 115 Künstlerinnen und Künstlern aus der Sammlung des Kreises zu sehen sowie das Sonderformat „Radiale – Kunst am Grünen Hang“. Nach der Eröffnung der Ausstellungen in Heidelberg und auf dem Dilsberg findet am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr im Schloss von Neckarhausen die nächste Vernissage statt. Die Ausstellung handelt von der Gestalt der Dinge und den Formen der Abstraktion.

Ausstellende Künstlerinnen und Künstler sind Sabine Amelung, Elsa Becke, Dorothea Burkhardt, Horst Busse, Mashi Changizi, Sandra DeSando, Gisela Desuki, Angelika Dirscherl, Sandra Eades, Margret Eicher, Ursula Faber, Jeanette Fabis, Stanislaw Fijalkowski, David Gaiser, Nicola Gerth, Ramona Hoffmann, Brigitte Hofherr, Marianne Kaerner, Katja Kurbjuweit, Ryszard Otreba, Siegfried Reißing, Susana Reberdito, Peter Schlör, Fritz Stier, Kazuyo Tokunaga, Rachel Tweddell, Claudia Urlaß, Martin Zeller und Rainer Zerback.

Die Öffnungszeiten sind donnerstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist bis einschließlich 18. Juni im Neckarhäuser Schloss zu sehen. red