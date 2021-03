Nach Überfall auf Wettbüro sucht Polizei mit Phantombild nach Tatverdächtigen

Schwetzingen. Nachdem ein Wettbüro in Schwetzingen überfallen wurde, sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem unbekannten Tatverdächtigen (zum Bild). Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Ein mit einer „Vendetta-Maske“ maskierter Mann hatte am 24. Februar, gegen 19 Uhr, das Wettbüro in der Straße „Am langen Sand“ aufgesucht und dabei mehrere tausend Euro erbeutet. Er soll eine Angestellte dabei mit einer Schusswaffe bedroht haben, hieß es seitens der Polizei kurz nach der Tat. Anschließend flüchtete er zu Fuß.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Bei einer kräftigen Statur sei er etwa 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einem schwarzem Pulli, schwarzer Jogginghose sowie einer schwarzen Mütze bekleidet gewesen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen melden sich unter den Telefonnummern 0621/174-4444 oder 06202/288-0 bei der Polizei.

Info: Das Phantombild kann beim LKA Baden-Württemberg abgerufen werden.

