Mannheim. Nach einem Einbruch in eine Apotheke in Mannheim-Käfertal sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei meldete ein Zeuge vier männliche Personen, die gegen 4.30 Uhr das Rollgitter einer Apotheke in der Wormser Straße nach oben schoben, die Glasschiebetür aufrückten und in die Räumlichkeiten einstiegen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete einer der Täter in Richtung Kirchplatz. Zwei weitere konnten festgenommen werden. Im Inneren sei eine Kasse aufgebrochen und das Wechselgeld entnommen, sowie Schmerztabletten entwendet worden. Beides wurde laut Polizei bei dem 15-Jährigen aufgefunden. Die Einbrecher verursachten in der Apotheke Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

