Edingen-Neckarhausen. Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der A656 bei Edingen-Neckarhausen hat ein Fahrzeug Feuer gefangen. Zuvor war der Unfallverursacher in seinem Auto gegen 17.25 Uhr auf einen Kleintransporter aufgefahren, teilte die Polizei mit. Er hatte nach bisherigen Erkenntnissen eine Verkehrsstörung im Bereich einer Baustelle zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder Aufmerksamkeit zu spät erkannt.

Nach dem Aufprall mit dem vor ihm abbremsenden Fahrzeug habe der Unfallverursacher seinen Wagen reflexartig nach rechts gelenkt und prallte deswegen in die Leitplanke. In der Folge habe das Fahrzeug im Motorraum Feuer gefangen. Verkehrsteilnehmer eilten zur Hilfe und unternahmen Löschversuche, die misslangen. Schließlich bekamen die Feuerwehren aus Heidelberg und Mannheim die Flammen in den Griff.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen wurde von der Polizei auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Auch die Fahrbahndecke wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten bis in den Abend an. Dabei war die Autobahn in Richtung Mannheim bis etwa 18.10 Uhr vollgesperrt gewesen. Anschließend wurde der linke Fahrstreifen freigegeben und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau mit einer Länge von bis zu sechs Kilometern.

