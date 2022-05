Museumstag mit Aktion

Anschauen, Mitmachen, Geschichte erleben: Das bietet der Internationale Museumstag in Ladenburg am Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 17 Uhr am und im Lobdengau-Museum (Nähe Wasserturm). Fechten, Bogenschießen und eine Museumsrallye stehen auf dem Programm. Vorm Museumscafé in der Alten Kochschule des Heimatbundes gibt Mitglied Christel Chowanetz-Dillmann Bücher und Publikationen „über, aus und rund um Ladenburg“ sowie Ausstellungskataloge gegen Spenden für den Geschichtsverein ab. Führungen gibt’s um 12 und 14 Uhr (Römischer Garten) sowie um 15 Uhr („Zeit der Bischöfe“). Ab 14 Uhr tritt das örtliche Jazztrio Armani auf. Die Lobdengau-Brauerei schenkt Bier von hier aus. pj

