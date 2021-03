Speyer. Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Speyer beim Überholen mit einem Pkw zusammengestoßen und gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann auf dem Motorrad die Pkw-Fahrerin vor ihm linksseitig überholen, als sie - ebenfalls nach links - auf einen Parkplatz einfahren wollte. Den Abbiegevorgang habe der Motorradfahrer übersehen. Die beiden kollidierten seitlich, der 54-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht an der Schulter. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

