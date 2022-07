Mit Betrugsmasche Geld für Drogen in Hemsbach erbeutet

Hemsbach. Ein Mann hat am Mittwoch in Hemsbach mit einer Betrugsmasche Bargeld erbeutet. Wie die Polizei berichtet, klingelte der 52-Jährige an mehreren Wohnungen und gab vor, sich von zu Hause ausgesperrt zu haben und Geld für ein Zugticket nach Frankfurt zu benötigen, um einen Ersatzschlüssel bei einem Freund holen zu können. Tatsächlich wollte er das Geld, um Drogen kaufen zu können.

Zwei Zeugen, erkannten die Masche des Betrügers bereits und verständigten die Polizei. Der 52-Jährige war bereits polizeibekannt und konnte von den Beamten am Hemsbacher Bahnhof angetroffen werden. Er gab zu, an mehreren Häusern geklingelt und 20 Euro erhalten zu haben. Geschädigte können sich bei dem Polizeirevier unter der Rufnummer 06201/1003-0 melden.