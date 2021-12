Mehrere zerstochene Autoreifen - Polizei sucht Zeugen

Kuhardt. Mehrere zerstochene Reifen an Fahrzeugen beschäftigen die Polizei in Kuhardt. Nach Angaben der Beamten hatte bereits am frühen Samstagmorgen ein Geschädigter mehrere zerstochene Reifen an seinem Fahrzeug gemeldet. Im Laufe des Vormittags meldeten sich drei weitere Fahrzeugbesitzer deren Reifen in der Nacht von Freitag auf Samstag an der gleichen Örtlichkeit ebenfalls aufgeschlitzt wurden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 bei der Polizei zu melden.

