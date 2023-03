Mehrere Kinder von fremden Van-Fahrern in Weinheim angesprochen

Weinheim. Die Polizei ermittelt derzeit wegen zwei Vorfällen in denen Kinder von Fahrern eines Vans in Weinheim angesprochen wurden. Ein neunjähriges Mädchen soll am Donnerstag, 17. März, gegen 15.30 Uhr auf dem Weg von der Schule nach Hause in der Breslauer Straße von einem fremden Fahrer eines weißen Vans angesprochen worden sein, berichtet die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuvor sollen eine sieben- und elfjährige Schülerin am Mittwoch, 8. März, in der Goethestraße in Sulzbach ebenfalls von einem Mann aus einem schwarzen Van heraus angesprochen worden sein. Er soll angeboten haben, sie nach Hause fahren zu können.

Alle Kinder verhielten sich vorbildlich und gingen auf kein Gespräch mit den Fremden ein und erzählten ihren Eltern, was passiert war. Personenbeschreibungen der Männer gibt es keine. Obwohl derzeit keine strafbaren Handlungen vorliegen, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und steht im engen Kontakt mit den Schulen. Die Gründe für das Ansprechen der Kinder sind bislang noch unklar. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.