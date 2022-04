Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hirschberg-Großsachsen. Mehrere Autos sind zwischen Dienstag und Mittwoch in Hirschberg aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei durchwühlten bislang unbekannte Täter mindestens sechs geparkte Fahrzeuge in der Luisenstraße in Großsachsen und In der Straßwies in Leutershausen. Sie entwendeten jeweils Kleinbeträge an Bargeld. Eines der Fahrzeuge stand bei einer Autowerkstatt, deren Überwachungskamera zwei Personen aufzeichnete, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten.

Zeugen werden um Hinweise unter der Rufnummer 06201/1003-0 gebeten.