Mehr Fälle, aber keine neuen Toten

34 Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle stieg um 6,2 Prozent auf nunmehr 205. Neue Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind zum Glück nicht zu beklagen. 444 Menschen sind seit Ausbruch der Seuche an oder mit Covid-19 gestorben.

Mit 13 ist die Zahl der aktiven Fälle in Heddesheim innerhalb der Region nach Weinheim am höchsten. Gemessen an der Bevölkerung entspricht das aber nur einem Anteil von 0,1 Prozent. In den übrigen Städten und Gemeinden liegt die Zahl der aktiven Fälle deutlich unter zehn. Die Inzidenz im Kreis, also die Zahl der Neuinfizierten innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohnern, steigt laut Landesgesundheitsamt leicht und liegt Stand Donnerstag bei 31,2.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße im Überblick (zuerst die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 579 (4/7)

Heddesheim: 531 (1/13)

Hirschberg: 347 (0/4)

Ilvesheim: 376 (0/3)

Ladenburg: 437 (0/2)

Schriesheim: 386 (1/4)

Weinheim: 1753 (1/19)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona