Mehr Corona Infektionen in Rhein-Neckar als im Juli

Lampertheim Cluster in Lampertheim

Der Kreis Bergstraße verzichtet trotz steigender Inzidenzwerte auf Verschärfungen in den Bestimmungen. Dies hatte das Landratsamt am Sonntag in einer Pressemitteilung verkündet. Das Infektionsgeschehen sei teilweise abgrenzbar, dass die Maßnahmen gemäß dem Eskalationskonzept des Landes nicht angemessen seien. Konkreter Fall entscheidend Nun sind in Lampertheim und Bürstadt in den vergangenen Tagen verstärkt Neuinfektionen aufgetreten. Alleine in Bürstadt waren es sieben am Samstag und Sonntag, dazu kommen zwei in Lampertheim. Woher stammen nun die Infektionen und sind die Fälle abgrenzbar? „Ob und welche Infektionsgeschehen als begrenzt eingestuft werden, obliegt jeweils der fachlichen Bewertung durch das Gesundheitsamt“, beantwortet Kreissprecherin Cornelia von Poser die Frage dieser Redaktion. Deshalb gebe es darauf keine pauschale Antwort, sondern hänge von der konkreten Fallkonstellation ab, also beispielsweise von einer lokalen Konzentration der Fälle, dem Ursprung und der Weiterverbreitung einer eingetragenen Infektion. {element} Konkret informiert die Sprecherin, dass die Bürstädter Infektionsfälle in keinem bestimmten Zusammenhang miteinander stünden. Die Kontaktverfolgung sei bereits passiert. Die engen Kontaktpersonen befänden sich – ebenso wie die Infizierten selbst – in Quarantäne. In Lampertheim gibt es dagegen aktuell ein Infektionscluster innerhalb eines größeren Familienverbundes. Auch hier befänden sich die Infizierten und ihre engen Kontaktpersonen jeweils in Quarantäne. sbo/bjz {furtherread}

