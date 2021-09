Mehr als 100 neue Fälle registriert

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Mittwoch einen deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen gemeldet. Demnach hat das Gesundheitsamt im Landkreis 103 neue Fälle im Vergleich zum Vortag registriert. Einen derart großen Zuwachs innerhalb von 24 Stunden gab es zuletzt vor gut zwei Wochen. Auch die Zahl jener Menschen, die sich wegen eines positiven Testergebnisses derzeit in Isolation befinden, stieg wieder an. Aktuell sind 590 Personen betroffen. Am Dienstag waren es noch 563 aktive Fälle gewesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tendenz schwer auszumachen

Aufgrund der stark schwankenden Zahl der täglichen Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis ist es im Moment schwer, eine Tendenz auszumachen. Sah es in den vergangenen Wochen nach einem leicht rückläufigen Trend aus, zeigt die Richtung verschiedener Kennzahlen in den letzten Tagen wieder eher nach oben. Ob sich dies fortsetzt, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. In der folgenden Übersicht die Corona-Lage in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße. Vorne steht die Gesamtzahl der bisher registrierten Fälle, in der Mitte sind die Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag aufgeführt. Hinten sind die aktiven Fälle zu sehen:

Edingen-Neckarhausen: 627 / 6 / 12

Heddesheim: 578 / 1 / 12

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hirschberg: 372 / 5 / 10

Ilvesheim: 409 / 2 / 10

Ladenburg: 466 / 1 / 8

Schriesheim: 437 / 4 / 9

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Weinheim: 1915 / 13 / 45