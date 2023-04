Massenschlägerei vor Café in Eppelheim

Eppelheim. Etwa 20 Personen sollen in der Nacht zu Montag in Eppelheim aufeinander eingeschlagen haben. Weshalb es zu der Auseinandersetzung vor einem Café in der Hauptstraße kam, ist bislang unklar, teilte die Polizei mit. Als die Beamtinnen und Beamten eintrafen, waren alle Beteiligten bereits geflüchtet. Mit Hilfe von Polizeihunden konnten jedoch noch ein 28-und ein 23-Jähriger vor Ort aufgefunden und festgenommen werden. Beide waren mit einem Atemalkoholwert von über zwei Promille stark betrunken und hatten sich bei der Schlägerei leichte Verletzungen zugezogen. Außerdem wurden Stühle und Sonnenschirme des Cafés durch die Auseinandersetzung beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1