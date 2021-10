Markt für Design und Kreative in Heddesheim, Hofflohmärkte in Schriesheim

Neckar-Bergstraße. Kreative, Künstler und Designliebhaber kommen an diesem Samstag und Sonntag in der Heddesheimer Nordbadenhalle auf ihre Kosten. Von 11 bis 18 Uhr findet dort der 13. Rhein-Neckar Kunst-, Design- und Kreativ-Markt statt. Über 80 Aussteller aus fünf Nationen sind dabei: Stoffhändler, Zubehöraussteller, Kunsthandwerker und Küsntler stellen ihre Produkte und Werke vor. Zu sehen sein werden die neusten Design- und Kreativtrends, die passenden Materialien gibt es gleich dazu. Verkauft werden Mode, Glasdesign und Designertaschen. Auch werden Workshops für die Besucher angeboten. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt. Für Besucher gilt die 3 G-Regel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hofflohmärkte in Schriesheim

Nach Herzenslust Trödeln und Shoppen – das geht an diesem Samstag in Schriesheim: Von 11 bis 17 Uhr wird die Stadt zu einem einzigen, großen Flohmarkt. Über 150 Teilnehmer haben sich angemeldet, um in ihren Höfen und Gärten ihre Second-Hand-Schätze zu verkaufen. Angeboten werden darf alles, außer Speisen und Getränken. Die Standbetreiber sollen Desinfektionsmittel bereitstellen. Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss eine Maske getragen werden. Auf der Facebook-Seite der „1. Schriesheimer Hofflohmärkte“ ist eine Karte mit den Flohmarkt-Verkaufsstellen zu finden. Besucher von außerhalb können gut auf dem Festplatz