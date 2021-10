Maria 2.0 auch vor Ort

Mehr Mitsprache, mehr Teilhabe und die Teilung von Macht: Das sind Prinzipien, für die sich die Bewegung Maria 2.0 einsetzt. Sie möchte Veränderungen in der katholischen Kirche anstoßen und hat daher sieben Thesen formuliert. Darin fordert die von Frauen getragene Bewegung den Zugang für alle zu allen Ämtern, die Abschaffung des Klerikalismus sowie die Aufklärung der Missbrauchsfälle und die Bekämpfung derer Ursachen. Darüber hinaus setzt sich die Bewegung für eine selbstbestimmte, achtsame Sexualität und das Respektieren von Partnerschaft ein. Sie fordert eine Abschaffung des Pflichtzölibats, das Wirtschaften „nach christlichen Prinzipien“ und ein „Handeln im Sinne der Botschaft Jesu Christi“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuell läuft eine Aktionswoche von Maria 2.0 – auch in der Region, wie Organisatorin Elisabeth Kohm von der Seelsorgeeinheit Sankt Martin mitteilt. Diese hat Pfarreien in Edingen, Neckarhausen, Seckenheim und Friedrichsfeld. „Wir müssen Veränderungen in unserer Kirche in Gang bringen und wachhalten, sonst haben wir keine Zukunft“, sagt Kohm. Anlässlich der Aktionswoche findet am Samstag, 16. Oktober, um 17 Uhr eine Wort-Gottes-Feier statt – und zwar vor der Kirche Sankt Andreas in Neckarhausen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Weitere Aktionen der Seelsorgeeinheit finden in Feudenheim, der Mannheimer Innenstadt und in Seckenheim statt. Auf diese wurde bereits im Mannheim-Teil dieser Zeitung hingewiesen. Auch über die Aktionswoche hinaus bleibt das Team der Seelsorgeeinheit Sankt Martin am Ball. Am 4. November und 2. Dezember um 19.30 Uhr findet das gemeinsame Donnerstagsgebet vor der Sankt Andreas Kirche statt. Und wie sieht es in den anderen Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße aus? Ein Überblick.

Schriesheim: Die Vorsitzende der Katholischen Frauen Deutschlands (kfd) in Schriesheim, Brigitte Aurand, teilt mit, dass man in der Seelsorgeeinheit Schriesheim-Altenbach-Dossenheim bezüglich Maria 2.0 derzeit nicht aktiv sei sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ladenburg/Heddesheim: Die Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim hat zu Maria 2.0 keine Aktion geplant, so Pfarrer Matthias Stößer.

Ilvesheim: Auch in Sankt Peter gibt es in der aktuellen Woche keine Aktion. Für Freitag, 5. November, um 19 Uhr ist aber ein Vortrag in Sankt Peter zum Thema „Das Frauenbild im Wandel der Zeit, Elisabeth von Thüringen, früher und heute in Gesellschaft und Kirche“ geplant. tge