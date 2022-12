Mann klettert in Zustellfahrzeug und klaut Pakete in Leimen

Leimen. Ein Mann hat am Samstagabend mehrere Pakete aus einem Zustellfahrzeug in Leimen gestohlen. Der 36-jährige Paketzusteller trug gegen 20.55 Uhr Pakete in der Oskar-Trinks-Straße aus, als er den unbekannten Mann in seinem Fahrzeug entdeckte, berichtet die Polizei. Er hielt mehrere Pakete im Arm und flüchtete nach einer kurzen Auseinandersetzung ins Wohngebiet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann soll eine dunklere Hautfarbe haben, etwa 1,75 Meter groß und dunkel bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 0621/174 4444 abzugeben.