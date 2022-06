Mann durch Tritte verletzt

Heddesheim. Am Sonntag ist es gegen 5.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Oberdorfstraße zu einem Überfall gekommen. Ein 44-Jähriger war mit einem 56-Jährigen auf dem Heimweg von einem Gaststättenbesuch in der Schaafeckstraße, als sie auf dem Parkplatz bemerkten, dass sich hinter ihnen drei Personen befanden. Nachdem der 44-Jährige ohne Fremdeinwirkung gestürzt war, sollen die drei Männer auf ihn eingetreten und -geschlagen haben. Anschließend seien sie geflüchtet. Der Mann wurde im Gesicht verletzt und in eine Klinik gebracht.

Die drei Männer waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwei von schlanker, einer von kräftiger Statur. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06203/4 14 43 oder 06203/9 30 50 entgegen. pol/sko

