Mann bei Unfall auf der A5 schwer verletzt

Heppenheim. Ein Mann ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Heppenheim schwer verletzt worden. Er habe am späten Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mit einer Leitplanke kollidiert, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Rettungskräfte fanden den jungen Mann bewusstlos in seinem Auto vor, das quer auf dem Seitenstreifen stand. Er wurde vor Ort schnell stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht. Zur Ursache des Unfalls konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Hinweise auf weitere Beteiligte gibt es nicht.

