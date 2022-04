Manches „Rätselei“ war eine richtig harte Nuss

Fast 360 Zuschriften landeten beim österlichen Ratespaß der „MM“-Regionalredaktion im Postfach. Der Wasserturm in Ladenburg war am leichtesten zu knacken. Drei Gewinner wurden per Los ermittelt. Von Hans-Jürgen Emmerich

Eines vorweg: Uns von der Redaktion hat es großen Spaß gemacht, sich die Rätsel auszudenken, an denen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den Osterferien so viel Spaß beim Raten hatten. Mehr als 360 Einsendungen sind am Ende in unserem Postfach gelandet, die meisten davon enthielten auch die richtige Lösung. Fürs Mitmachen sagen wir an dieser Stelle ganz einfach: Dankeschön!

7 Bilder Teil 4: Der NABU-Garten am Stangenweg in Edingen. © Marcus Schwetasch

Zugegeben, es war nicht immer einfach, herauszufinden, wo unser Fotograf Marcus Schwetasch das gelbe Ei mit den bunten Punkten platziert hat, um es dann mit der Kamera festzuhalten. Mit unscharfem Hintergrund, versteht sich. Denn die Kulisse sollte nur für die Auflösung erkennbar sein.

Absoluter Hit bei der „Rätselei“ war der Wasserturm. Nein, nicht der in Feudenheim und auch nicht der in Eppelheim, sondern der in Ladenburg an der Festwiese. „Das war wirklich leicht, liebe Rätselfee“, schreibt uns dazu Peter Wenz aus Suebenheim. Vielleicht, weil es so leicht war, vielleicht aber auch, weil über Ostern drei Tage Zeit zum Raten blieb, kamen allein zu dem am Karsamstag veröffentlichten Rätsel fast 130 Einsendungen.

Doch auch die Auftaktfolge am Gründonnerstag stieß auf eine große Resonanz. Fast 70 „MM“-Leser erkannten messerscharf, dass das Ei in der Ortsmitte von Heddesheim lag, genauer am Germania-Denkmal beim „Badischen Hof“, um dessen Erhalt als Gastronomiestandort sich die Gemeinde gerade intensiv bemüht.

Der Fingerzeig mit dem Wein führte fast 60 Teilnehmer der „Rätselei“ richtigerweise an die Bergstraße, nämlich auf den Madonnenberg in Schriesheim, „wo der gute Wein wächst“, wie Markus Hien aus Neckarhausen in der Antwort vermerkt. Hans Becher „aus Schriese“ ließ dazu gar seine poetische Ader wirken: „Auf dem Madonnenberg wachsen Reben, dazu gibt die Madonna ihren Segen.“

Eine richtig harte Nuss war dagegen der NABU-Garten in Edingen. Hier wagten nur 14 Einsender einen Versuch, und viele davon lagen auch noch falsch, tippten etwa auf die Bacherlebnisstation des BUND in Ladenburg oder den Allmende-Waldgarten in Neckarhausen. Fast 50 hingegen erkannten, dass das Ei am nächsten Tag auf der „Bäko-Wiese“ in Neckarhausen lag, wo bald der Bau eines grünen Quartiers beginnen soll.

Gut versteckt war das Ei offenbar auch in Ilvesheim, am Neckarkanal. Hierzu gab es nur 28 Einsendungen, die dafür fast ausnahmslos richtig. waren. Einen prominenten Teilnehmer verzeichneten wird zum Schluss der Reihe. „Das Ei liegt auf der Südseite der Breitgasse im Hirschberger Ortsteil Großsachsen. Das Gebäude ist die Ehemalige Tabakfabrik“, schreibt Ralf Gänshirt, langjähriger Hauptamtsleiter und heutige Bürgermeister. „Vielen Dank für die schönen Rätselmomente“, notiert Horst Mildenberger aus Edingen-Neckarhausen in seiner letzten Lösung und äußert die Hoffnung auf eine eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.