Manche Plätze für Gruppen verboten

Der Rhein-Neckar-Kreis hat das für Silvester landesweit geltende Verweilverbot an bestimmten öffentlichen Plätzen konkretisiert. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, steht nun genau fest, an welchen Orten sich zwischen 31. Dezember, 15 Uhr, und 1. Januar, 9 Uhr, keine Gruppen von mehr als zehn Personen aufhalten dürfen. Auch in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße sind zahlreiche Plätze betroffen:

Edingen-Neckarhausen

Rathaus-Vorplatz Edingen, Messplatz Edingen, Schlossvorplatz Neckarhausen, Vorplatz beim Freizeitbad mit angrenzendem Parkplatz, Schlosspark Neckarhausen, Kothe-Park und Platz am Steinernen Tisch, Fischkinderstube.

Heddesheim

Haltestellenbereiche des ÖPNV, Am Bundesbahnhof, an der Bahnhofstraße sowie an allen Bushaltestellen, Gelände Jugendhaus, Dorfplatz (Ortsmitte hinter dem Rathaus), Fritz-Kessler-Platz (Vorplatz Rathaus), Schulhof Karl-Drais-Schule, Schulhof Hans-Thoma-Schule, Parkplatz vor der Oberdorfstraße 8.

Hirschberg

Unter anderem alle Haltestellen des ÖPNV , Park & Ride-Parkplatz im Gewerbepark Hirschberg, Gelände des Sportzentrums Leutershausen mit Jugendhaus und Skateranlage, Brignais-Platz, Odenwaldstraße, Skulpturengarten, zahlreiche Schulgelände, Markthalle, Gelände des Rathauses sowie der Parkplatz, Gelände der ehemaligen Synagoge, Wanderparkplatz und Grillplatz (1. Kehrrang), Blütenweg Richtung Wald-Spielplatz, Gelände der „Villa Rustica“, Marktplatz Großsachsen, Dorfplatz und Parkplatz, Jahnstraße, Parkplatz am Bürgerbüro, Gelände der „Alten Schule“, Sitzbank (Gewann Mittlerer Sandrocken südlich Am Kohlbach).

Ilvesheim

Checyplatz und Schlossstraße gegenüber dem Rathaus, Festplatz samt „alla-hopp!“-Anlage (Am Freibad/Brückenstraße).

Ladenburg

Marktplatz und alle angrenzenden Straßen und Gehwege, Bereich um den Wasserturm ab der Neckarstraße, öffentliche Toilettenanlage, Festwiese mit allen Wegen und Bänken bis zum Bury-Denkmal inklusive der Treppenabgänge zum Neckar, Grünanlage „Benzpark“ zwischen Carl-Benz-Haus und der Carl-Benz-Garage bis zum Weg Am Neckardamm, Neckarwiese einschließlich der Wege bis zum Zugang Fähre, Neckartorplatz mit Grünflächen bis zur Jahnstraße, sämtliche öffentlich zugänglichen Schulgelände und Schulhöfe, Bahnhofsgelände.

Schriesheim

Die Stadt teilte mit, dass sie auf Verbotszonen verzichtet. red/tge

Info: Dokument unter rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen

