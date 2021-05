Lockerungen rücken näher

Die Rückkehr zu einer Teil-Normalität auch im Rhein-Neckar-Kreis rückt immer näher: Am Freitag meldete das Landratsamt erneut eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen unter 100 000 Einwohnern sich innerhalb einer Woche neu mit Corona angesteckt haben und ist maßgeblich zur Beurteilung der Pandemie-Lage. Am Freitag lag die Inzidenz bei 74,4 (Vortag 87,9). Vor einer Woche lag der Wert bei 123,1, vor einem Monat bei 130,2.

Auch das Landesgesundheitsamt verzeichnete mit 70,8 eine weiter gesunkene Inzidenz. Die Behörde übermittelt die Daten ans Robert-Koch-Institut. Bleibt der Wert auch am Samstag unter 100, können Lockerungen in Kraft treten.

Frühestens ab Mittwoch

Das Landratsamt weist darauf hin, dass jedoch frühestens ab Mittwoch, 19. Mai, Öffnungen von Hotels und Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Galerien, Museen und Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten möglich sind. Dabei gelten Test- und Hygienekonzepte, Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung. Die Bekanntmachung erfolgt durch das Gesundheitsamt.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (Gesamtzahl der Infektionen, Neuinfektionen und aktive Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 560 (0/28)

Heddesheim: 495 (0/21)

Hirschberg: 327 (1/9)

Ilvesheim: 364 (2/18)

Ladenburg: 406 (1/16)

Schriesheim: 366 (1/17)

Weinheim: 1646 (2/79)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona