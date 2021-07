Lockerungen bald passé?

Geht es schon wieder nach oben? Am Donnerstag gab das Landratsamt den Inzidenzwert bei den Corona-Fallzahlen im Rhein-Neckar-Kreis mit 11,3 an – 1,5 mehr als am Vortag. Das Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg hatte bereits am Mittwochabend eine Inzidenz von 10,8 für den Landkreis gemeldet. Am Donnerstagsabend gab die Behörde den Wert dann sogar mit 13,1 an.

Die Zahlen des LGA sind maßgeblich, wenn es um die Frage geht, ob Lockerungen der Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden müssen. Das wäre laut der Verordnung des Landes Baden-Württemberg dann der Fall, wenn der Rhein-Neckar-Kreis von der Inzidenzstufe 1 (Inzidenz unter 10) in die Inzidenzstufe 2 (10 bis 35) rutschen würde. Dann dürften sich beispielsweise nur noch maximal vier Haushalte mit höchstens 15 Personen treffen, wobei Geimpfte, Genesene und Kinder bis 13 Jahren aus diesen Haushalten nicht zählen. Noch ist es nicht soweit. Verschärfungen treten nämlich erste nach fünf aufeinanderfolgenden Tagen in der nächsthöheren Inzidenzstufe in Kraft – und Donnerstag war erst Tag zwei.

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße, vorn alle bisherigen Corona-Fälle, in Klammern die Neuinfektionen seit dem Vortag und die Zahl der Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 569 (0/2)

Heddesheim: 511 (2/3)

Hirschberg: 341 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/0)

Ladenburg: 429 (0/2)

Schriesheim: 375 (0/1)

Weinheim: 1725 (1/8)