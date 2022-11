Lob für Heddesheimer Feuerwehr: „Garant für die Sicherheit“

Heddesheim. Besondere Auszeichnungen und lang anstehende Beförderungen haben den Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr in Heddesheim geprägt. So hat der Deutsche Feuerwehrverband das Engagement von Alt-Bürgermeister Michael Kessler mit einer außergewöhnlichen Ehrung für seine jahrzehntelange Arbeit als oberster Dienstherr der Feuerwehr gewürdigt. Franz Kielmayer wurde für 65 Jahre im Dienst der Floriansjünger ausgezeichnet. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Zeremonien teilweise jetzt erst nachgeholt werden.

Für den erst vor wenigen Monaten gewählten Kommandanten Daniel Schmidt war es der erste Ehrungsabend im neuen Amt. Er und Kreisbrandmeister Patrick Janowski zeichneten gleich mehrere Kameraden für 15 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr aus: Tobias Kielmayer, Can Özdemir, Stephan Koschel, Dennis Langendörfer, Christian Skibowski, Dominic Brenneisen, Marco Langendörfer, Nico Schütz, Christian Koschel, Alexander Kaiser, Oliver Beyer - und eben ihren Kommandanten Daniel Schmidt aus. Für ihr noch längeres Engagement wurden danach Jürgen Schaaff (25 Jahre), Thomas Kielmayer (40 Jahre) und Volker Schaaff (50 Jahre) geehrt.

Ehrung: Stephan Koschel (v.l.), Michael Kessler, Daniel Schmidt. © FW

Beeindruckende Leistung

Bei der Auszeichnung von Franz Kielmayer hieß es: „Eine beeindruckende Leistung! Franz war während der 65 Jahre Dienst in der Feuerwehr Heddesheim auch als Kommandant und stellvertretender Kommandant aktiv. Auch nach seiner aktiven Zeit, die laut Feuerwehrgesetz mit dem Erreichen des 65. Lebensjahres endet, ist er immer noch engagiert in der Reservemannschaft und steht seinen Kameraden jederzeit und gerne mit Rat und Tat zur Seite.“ Auch Jürgen Merx, der als stellvertretender Kommandant nach 26 Jahren im Amt nicht mehr angetreten war, wurde von Daniel Schmidt besonders erwähnt und bekam für sich und seine Frau Martina einen Reisegutschein. Für ihre langjährige Tätigkeit als Feuerwehrsachbearbeiterin erhielt Daniela Ebert eine Auszeichnung des Feuerwehrverbandes.

Schmidt wird Oberbrandmeister

Bei den zahlreichen Beförderungen, die erstmals beim Ehrungsabend bekannt gemacht wurden, stach Daniel Schmidt hervor, der zum Oberbrandmeister befördert wurde. Eine besondere Anerkennung hat sich Klaus Koschel verdient, dem aufgrund seines außergewöhnlichen Engagements für die Heddesheimer Feuerwehr die Dieter-Kielmayer-Auszeichnung verliehen wurde. Sie erinnert an den im Dezember 2021 verstorbenen Kommandanten.

So blickte denn auch Michael Kessler in seinem spontanen Gruß- und Dankeswort zuversichtlich auf „seine ehemalige Feuerwehr“ - und stellte fest, dass die Männer und zwei Frauen trotz all der schwierigen Ereignisse der vergangenen Monate und Jahre sehr gut aufgestellt und organisiert sind. „Ein Garant für die Sicherheit der Heddesheimer Bürgerinnen und Bürger“, so der Alt-Bürgermeister.