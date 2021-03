Wenn Nächstenliebe auf Tatkraft trifft, dann entsteht soziales Engagement, im konkreten Fall eine Sonntagseinladung für 135 Wohnsitzlose und Bedürftige. In diesem Jahr war im Pfarrzentrum St. Clara wegen der Corona-Pandemie ein großes gemeinsames Essen im Saal nicht möglich. Daher gab es eine Freiluftveranstaltung: Ein von der Metzgerei Friedel lecker zubereitetes, verpacktes Mittagessen und eine Proviant- und Versorgungstasche, alles im Einklang mit einem umfassenden Hygienekonzept.

Taschen mit Proviant

So konnten auch in Corona-Zeiten 135 Wohnsitzlose und Bedürftige ein wohlschmeckendes Mittagsgericht, Kuchen, Kaffee und Tee im Mitnahme-Becher in Empfang nehmen. Darüber hinaus war in diesem besonderen Jahr die „Proviant-Tasche“ mit Brot, Obst, Wurst, Käse, Fruchtsaft, Konserven und Hygieneartikeln reichhaltig bestückt.

Sach- und Geldspenden, viele selbst gebackene Kuchen und die Mitwirkung einer engagierten Helfertruppe boten die Grundlage, dass Roswitha Falkenberg, die sich seit mehr als zehn Jahren diese Aufgabe zu eigen gemacht hat, wieder einen solchen Sonntag organisieren konnte. Eine Vielzahl insbesondere Seckenheimer Geschäfts- und Privatleute hatte sich auch dieses Mal mit großzügigen Spenden beteiligt. hat