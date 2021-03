Osthofen. Im Osthofener Ziegelhüttenweg hat am Montagmorgen gegen 7 Uhr ein betrunkener Lastwagenfahrer ein geparktes Auto beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, brachten Unfallzeugen die Ermittler auf die Spur des 52-jährigen Unfallverursachers, der seinen Lastwagen in der Ludwig-Schwamb-Straße abgestellt hatte.

Der Fahrer wurde von den Polizisten angetroffen, als er gerade wieder im Begriff war, in sein Fahrzeug zu steigen. Mit 2,4 Promille Alkohol im Blut war der Mann jedoch absolut fahruntauglich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet. Am geparkten Auto, den der Lastwagen im Vorbeifahren gestreift hatte, entstand nur ein geringer Schaden am Rücklicht.