Laschet besucht neben CDU-Landesvorstand in Heidelberg auch SAP in Walldorf

Heidelberg/Walldorf. Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl will Kanzlerkandidat Armin Laschet der Führung der Südwest-CDU erklären, wie er sich aus dem Umfragetief zu befreien gedenkt. Nach einem Besuch beim CDU-Landesvorstand in Heidelberg am Montag (11.15 Uhr) geht es für Laschet anschließend weiter nach Walldorf, wo er Europas größten Softwarehersteller SAP besucht. Anschließend will der 60-Jährige eine Pressekonferenz (13.40 Uhr) geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Landesvorstand tagt am Montag ausnahmsweise in Heidelberg. Die Landes-CDU war in der Kanzlerfrage klar für CSU-Chef Markus Söder gewesen. Allerdings hatte Landesparteichef und Bundesvize Thomas Strobl in den Bundesgremien deutlich für Laschet plädiert.

Bevor der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in die Region kommt, beantwortet er am Montagmorgen (9 Uhr) im "Wahlcheck" der "Heilbronner Stimme" zunächst eine gute Stunde lang Fragen. Bereits am Sonntagabend (18.30 Uhr) beginnt Laschet seine Tour durch den Südwesten. Der Politiker tritt dann bei einer Kundgebung in Essingen im Ostalbkreis auf.

Ursprünglich wollte Laschet im Wahlkampf schon viel früher nach Baden-Württemberg kommen - doch die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz machte einen Strich durch die Terminplanung. So wurde auch der bundesweite Wahlkampfauftakt der CDU am 21. August im Europapark Rust abgesagt und nach Berlin verlegt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Endspurt zur Bundestagswahl am 26. September steht Laschet unter Druck: Die Union ist unter seiner Führung im vergangenen Monat in manchen Umfragen auf bis zu 20 Prozent abgestürzt und von der SPD überholt worden. Die Südwest-CDU ist der zweitgrößte Landesverband und hofft trotz der Umfragemisere darauf, wieder alle 38 Direktmandate zu holen.