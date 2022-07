Landtagsabgeordneter Cuny (SPD) zu Gast in Ilvesheim

Ilvesheim. „Ein toller Erfolg und das richtige Rezept für ein fröhliches Fest für alle Generationen“, freut sich Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny über den großen Zuspruch seines Familien-Sommerfests mit der SPD Ilvesheim. Für Jung und Alt sollte gleichermaßen ein schöner Sonntagnachmittag geboten werden und dieses Konzept ging auf: Während die Kleinsten auf der Hüpfburg und an der Bastelecke des AWO-Spielmobils auf ihre Kosten kamen, hatten Eltern und Großeltern die Gelegenheit mit dem Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Auch Vorstand und Mitglieder der SPD Ilvesheim waren für die Besucherinnen und Besucher Ansprechpartner.

„Der Standort zwischen Alla-Hopp-Anlage und Fischerhäusel ist einfach perfekt. Nicht nur Familien vom Spielplatz nebenan nehmen das Spiel- und Gesprächsangebot wahr, auch gute Bekannte aus anderen SPD-Ortsvereinen nutzen die Gelegenheit für eine Fahrradtour nach Ilvesheim“, berichtet SPD-Ortsvereinsvorsitzender Thorsten Walther von Gästen aus Ladenburg, Edingen-Neckarhausen, und Schriesheim.

Sebastian Cuny verabschiedet sich am frühen Abend in Richtung Brüssel. Dort tagt er mit dem Europaausschuss und spricht mit Vertreterinnen und Vertretern des Europaparlaments und der Europäischen Kommission unter anderem über Mobilität und Verkehrsnetze, was auch beim Sommerfest von vielen thematisiert wurde.