Landkreis auf der Buga

Der Rhein-Neckar-Kreis wird von Montag, 8. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, als erster offizieller Partner der Metropolregion Rhein-Neckar im Pavillon der Region auf der Bundesgartenschau in Mannheim vertreten sein. Im Pavillon der Region sind unterschiedliche Aussteller vor Ort. Der Holzpavillon war bereits auf der Buga in Heilbronn im Einsatz und wird auf dem Spinelli-Gelände in Mannheim wieder aufgebaut.

Unter dem Motto „Blau + Gelb = Grün“ präsentiert sich der Rhein-Neckar-Kreis mit den Themen Natur und Umwelt, Tourismus, Ernährung, grüne Energie und Nachhaltigkeit. Neben einem Klimaschutztalk mit dem Titel „Ausbau Erneuerbare Energien – Notwendigkeit des Umbaus der Energiestrategie“ wird es einen Vortrag zu „Neuen Formen des Tourismus – Trekking-Odenwald“ sowie zum Thema „Wald im Klimawandel“ geben. Es stehen immer unterschiedliche Themen im Vordergrund: So werden etwa heimische Hülsenfrüchte vorgestellt oder RadGuides informieren über die Tourangebote im Kreis. Ein Gewinnspiel und Mitmachaktionen runden das Angebot ab. red

Info: Weitere Infos: www.rhein- neckar-kreis.de/buga