Land steckt halbe Million in Glasfaser

Der Breitbandausbau im Land schreitet weiter voran. In der aktuellen Vergaberunde der Landesregierung kommt auch der Rhein-Neckar-Kreis mit seinem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar zum Zuge, wie der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl (Bündnis 90/Grüne) mitteilt. Der Zweckverband erhält für den Ausbau seines Glasfasernetzes rund 530 000 Euro vom Land. „Mit der halben Million kann der Zweckverband den Ausbau des schnellen Internets beschleunigen und weiter in die Fläche des Landkreises bringen“, schreibt Sckerl dazu: „Die Förderung trägt dazu bei, dass die im Zweckverband beteiligten Kommunen rasch von einer leistungsfähigen Leitung von mindestens 100 Mbit pro Sekunde profitieren.“

Nutznießer der Förderung in dieser Runde ist unter anderem Heddesheim. Hier erhalten alle Haushalte in der Brunnenwegsiedlung die Möglichkeit zu einem Breitbandanschluss, außerdem das Gewerbegebiet. Der Anschluss der Hans-Thoma-Schule wird gerade hergestellt. In Schriesheim zählt das Gewerbegebiet Süd zu den geförderten Projekten. Auch die Odenwaldgemeinde Wilhelmsfeld erhält Mittel des Landes und des Bundes.

Fibernet erhält für den Breitbandausbau Geld von Land und Bund. © Emmerich

Die Fördermaßnahme ist nach Angaben von Sckerl Teil des Breitband-Förderprogramms des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. Schnelle und flächendeckende Breitband-Netze seien erklärtes Ziel der Landesregierung im Rahmen der Digitalisierungsstrategie und Voraussetzung für neue Geschäftsideen, wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Entwicklung. hje