Ladenburger Feuerwehr lässt Ball-Tradition aufleben

Ladenburg. . An der Garderobe ging´s raus aus den Winterstiefeln und rein in die Tanzschuhe. Denn beim Ball der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg waren in der vollen Lobdengauhalle Walzer, Foxtrott und Co. angesagt. „Ein sehr tänzerisches Publikum“, fand Harald Eschelbach von der erstmals zu diesem Anlass aufspielenden „Manhattan Showband“ (Mannheim). „Toll, dass die Tradition nach der Coronapause auflebt“, freute sich Kommandant Pascal Löffelhardt. Beim einzigen Feuerwehrball in der näheren Umgebung treffe sich die Blaulichtfamilie der Region. In der Küche hatte der „Ochsen“-Wirt das Sagen – und an der Bar Feuerwehrmann Dominik Kochendörfer. Tische und Bühne hatten die Kameradinnen Tina Lange und Melina Grimm dekoriert. Noch in der Nacht erfolgte der Abbau. / pj

