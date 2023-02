Ladenburg fördert Thermografie

Interessierte Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer können sich noch bis zum 26. Februar 2023 bei der Stadt Ladenburg für einen Zuschuss in Höhe von 50 Euro für die professionelle Erstellung thermografischer Aufnahmen bewerben. Die AVR Energie GmbH bietet ein Thermografie-Paket bestehend aus sechs thermografischen Aufnahmen sowie einem ausführlichen Ergebnisbericht zum Preis von regulär 149 Euro an. Durch den Zuschuss der Stadt Ladenburg erhalten die Interessenten das Paket für 99 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Förderung zu erhalten ist das Bestellformular der AVR Energie GmbH auszufüllen, das auf der Homepage der Stadt zu finden ist oder per E-Mail angefordert werden kann. Ausgedruckte Exemplare liegen zudem im Eingangsbereich des Rathauses bereit. Personen, die keinen Zugang zum Internet haben und/oder mobilitätseingeschränkt sind, erhalten das Bestellformular auf Wunsch per Post. Dazu können sie sich an Anna Struve, Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt Ladenburg, Telefon 06203/7 01 49, wenden. Einsendeschluss ist der 26. Februar. red