Ladenburg-Edingen-Neckarhausen: Bank fördert DLRG-Rettungsboot

Von Peter Jaschke

Die VR-Bank Rhein-Neckar unterstützt das neue Rettungsboot der DLRG-Ortsgruppe Ladenburg-Edingen-Neckarhausen mit einer Spende von 5000 Euro. Das Wasserfahrzeug vom Typ „Faster 540 BR“ ersetzt bald den in Jahre gekommenen Vorgänger. Es hat einen Gesamtwert von 50 000 Euro und wurde rund zur Hälfte mit Landesmitteln gefördert. Den Rest der Summe tragen die ehrenamtlichen Wasserretter auch dank weiterer Spenden selbst (diese Redaktion berichtete ausführlich).

„Für uns als Genossenschaftsbank ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier großzügig unterstützen“, erklärt Vorstandsmitglied Michael Mechtel bei der offiziellen Spendenübergabe am Neckarufer in Ladenburg. DLRG-Ortsgruppenchef Jochen Knausenberger und sein Stellvertreter Jochen Quintel nahmen den symbolischen Scheck entgegen.

Deren Verein mit 40 Aktiven sorge neben weiteren Einsatzkräften mit für die Sicherheit auf dem Neckar, teilt die Pressestelle der VR-Bank weiter mit. Ohne Rettungsboot gebe es keine Sportveranstaltung auf dem Wasser. Die Rettungsteams unterstützten auch Städte wie Schwetzingen und Mannheim bei Sanitätsdiensten und der Wasseraufsicht während Regatten.

Edingen-Neckarhausens Altbürgermeister Roland Marsch, der als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der VR Bank urlaubsbedingt nicht an der Spendenübergabe teilnehmen konnte, wünschte dem DRLG-Team bei all seinen Rettungseinsätzen eine gute und sichere Hand. Das unter anderem mit einer Bugklappe zum Aufnehmen von Patienten ausgestattete neue Boot wird am Samstag, 11. September, um 14 Uhr an der Anlegestelle in Ladenburg unterhalb der Bury-Skulptur offiziell in Dienst gestellt, wie die DLRG ankündigt.

Das bisherige, gebraucht gekaufte Rettungsboot war knapp 20 Jahre alt, und die Motoren befanden sich an der Verschleißgrenze. Das neue Boot hat eine Länge von 5,50 Metern. Der Rumpf ist aus Marinestahl und wird von einem 100 PS starken Außenborder angetrieben. Ausgestattet ist das Boot mit Sonar, so genanntem Down- und Sidescan und zeitgemäßer Funktechnik. pj