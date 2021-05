L 637 bei Seckenheim wird gesperrt

Der Neubau der L 597 mit Neckarbrücke bei Ladenburg sorgt in den kommenden Wochen für Verkehrsbehinderungen. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, werden ab Mittwoch, 19. Mai, beide Fahrspuren der L 637 zwischen dem Mannheimer Stadtteil Seckenheim und Edingen eingeengt. Ziel ist es, den vorhandenen Geh- und Radweg provisorisch auf die Landstraße zu verlegen, damit der neue Geh- und Radweg in diesem Bereich fertiggestellt und angeschlossen werden kann.

Das soll bis zum 7. Juni erledigt sein. Danach wird der gesamte Knoten der L 597 und der L 637 voll gesperrt. Knapp drei Wochen lang können dann lediglich Fußgänger und Radfahrer den Knoten passieren. Bis zum 25. Juni wird die L 597 mit zwei Straßenentwässerungsrohren gequert und die neue Rampe an die bestehende L 597 und L 637 angeschlossen. „Während der Vollsperrung muss der Geh- und Radweg im Baufeld außerdem mehrfach umgelegt werden“, teilt die Behörde weiter mit.

Voraussichtlich in den Sommerferien wird dann eine sechswöchige Sperrung der Straßenbahnlinie (RNV) erforderlich, um das neue Überführungsbauwerk an seinen endgültigen Standort zu verschieben. In dieser Zeit muss auch der Verkehr der Linie 5 ruhen. Mit dem Neubau der L 597 schließt das Land die letzte Lücke im Straßennetz. Insgesamt kostet das Bauwerk rund 37 Millionen Euro. hje