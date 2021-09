Kurz vor Schließung der Impfzentren: Insgesamt 490.000 Spritzen im Rhein-Neckar-Kreis verabreicht

Rhein-Neckar. Eine Woche vor Schließung der Impfzentren in Heidelberg und Sinsheim wurden insgesamt 490.000 Corona-Impfungen im Rhein-Neckar-Kreis verabreicht. Das geht aus Zahlen des Landkreises hervor, die am Donnerstag mitgeteilt wurden. Landrat Stefan Dallinger hofft nun in der verbleibenden Zeit bis zum 30. September noch auf viele Impfwillige, die sich täglich von 8 bis 20 Uhr in den Impfzentren vor dem Coronavirus schützen lassen wollen. Der Landrat appellierte wie schon der Vergangenheit nochmals, sich impfen zu lassen. „Nutzen Sie bitte die letzten Tage, einfach und komfortabel Ihre Corona-Schutzimpfung zu erhalten, bevor die Impfzentren mit Ablauf des 30. September 2021 ihren Betrieb einstellen“, sagte Dallinger.

Auch Christoph Schulze, Leiter der beiden Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises, hofft auf einen guten Schlussspurt. „Kommen Sie einfach während der Öffnungszeiten ohne Anmeldung vorbei. Lediglich den Personalausweis oder Reisepass müssen Sie dabeihaben. Wir freuen uns über alle, die noch die Chance zur Impfung nutzen.“

Für Personen über 18 Jahren stehen laut Mitteilung des Landkreises die Impfstoffe Biontech, Moderna und Astrazeneca jeweils für eine Erst- oder Zweitimpfung zur Verfügung. Auffrischungsimpfungen werden mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna verabreicht. Zudem kommt auch das Vakzin von Johnson & Johnson zum Einsatz – hier ist nur eine Impfung für den vollständigen Schutz nötig.