Kunstverein Ladenburg zeigt „Lebensräume“

Ladenburg. Der Kunstverein Ladenburg (KVL) eröffnet am Donnerstag, 14. Oktober, um 19 Uhr die Ausstellung „Lebensräume“ im KunstFenster (Hauptstraße 77). Die in Saarbrücken geborene Künstlerin Ulrike Donié (Köln) stellt bildgewaltige Großformate zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit vor. In Dioniés expressiven Farbkompositionen finden sich „Urformen des Lebens zwischen Schöpfungsakt und Weltuntergang“, so der KVL. Die Ausstellung ist bis einschließlich Montag, 1. November (Allerheiligen) freitags 17 bis 19 Uhr, samstags 15 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags 11 bis 14 und 15 bis 17 Uhr zu sehen. Internet: www.kunstverein-ladenburg.de; Facebook: Kunstverein Ladenburg. pj

