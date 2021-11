Kreis und Stadt arbeiten an Lösung

Sonntagmorgen, bei der jüngsten Mobilen Impfaktion (MIA) in Ladenburg: Bereits um 6.45 Uhr sollen nach Auskunft von Anwohnern die ersten Wartenden vor dem Carl-Benz-Gymnasium aufgetaucht sein. Bis zum offiziellen Start um 10 Uhr windet sich die Schlange bereits um mehrere Straßenecken herum auf mehrere Hundert Meter Länge. Traurig rekordverdächtig. Auch wenn am Ende nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises 156 Dosen verabreicht sind, darunter erfreuliche 89 Erstimpfungen: Ein großer Teil geht leer aus – und enttäuscht wieder nach Hause.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das ist doch bekloppt: Da heißt es immer impfen, impfen, und nirgendwo kommt man zum Zug“, sagt eine Heidelbergerin, die sich früh auf den Weg gemacht hatte, nur um Stunden später festzustellen, dass es erneut nicht reicht. Da ihr der Hausarzt erst im Februar einen Auffrischungstermin geben könne, habe sie es schon zum zweiten Mal bei einer MIA des Rhein-Neckar-Kreises in der Region versucht, doch leider vergebens. So ergeht es wohl vielen. „Es ist generell zu beobachten, dass Personen ungehalten werden, wenn sie weggeschickt werden, aber bislang gab es keine Vorkommnisse, die über das übliche Maß hinausgehen“, teilt die Chefsprecherin des Rhein-Neckar-Kreises mit. Die Mitarbeitenden vor Ort seien mittlerweile im Umgang mit der Situation erfahren. Sofern es zu belastenden Momenten komme, würden diese intern aufgearbeitet.

Zeitlich und personell begrenzt

Leider lasse sich wegen des großen Andrangs und weil die MIAs zeitlich und personell begrenzt seien, derzeit nicht gewährleisten, dass allen vor Ort auch tatsächlich ein Angebot gemacht werden könne. Deshalb empfiehlt die Sprecherin auf Anfrage dieser Redaktion, bei einer der inzwischen 14 Dauerhaften Impfaktionen (DIA) des Kreises in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Heidelberg einen Termin zu buchen (https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin). „Sowohl die Zahl der Standorte als auch die der Öffnungstage wird nach und nach ausgeweitet“, kündigt die Sprecherin an. So sollen in den nächsten Wochen „deutlich mehr Impfungen angeboten werden, sofern entsprechende Impfstoffe zur Verfügung stehen“.

Dass im November in Ladenburg insgesamt 750 Impfungen ermöglicht wurden, teilt Rathaussprecherin Nicole Hoffmann mit. Örtliche Ärzte führten zusätzlich dezentrale Impfaktionen durch. Termine gibt es auch im Hausärztlichen Impfzentrum am Dok:Tor in Schriesheim. Die Verwaltung arbeite mit dem Rhein-Neckar-Kreis daran, weitere MIA durchzuführen. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, sei vorgesehen, dass hierfür eine Anmeldung zu erfolgen habe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2