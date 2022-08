Kreis Bergstraße ruft nach Rettungsschwimmern

Bergstraße. Landrat Christian Engelhardt appelliert an die Bergsträßerinnen und Bergsträßer, Rettungsschwimmer zu werden und somit Badeseen und Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene sicherer zu machen. Jedes Jahr kommt es in Deutschland zu tausenden Badeunfällen, die mitunter auch tödlich enden, teilte der Kreis Bergstraße mit. So ertranken hierzulande laut statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr mindestens 299 Personen.

Bei einem Rettungsschwimmerkurs der DLRG lernt man beispielsweise, wie man einen Menschen im Wasser transportiert oder wie man sich aus der Umklammerung einer in Panik geratenen Person befreit. Dass kann im Ernstfall Leben retten. „Mehr als 50.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden leisten die Mitglieder der DLRG alleine in diesem Jahr. Das ist enorm. Danke an alle Aktiven für ihren lebenswichtigen unermüdlichen Einsatz“, betont Landrat Engelhardt.