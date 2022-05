Krankenwagen kollidiert mit Auto - 16.000 Euro Sachschaden

Waibstadt. Ein Krankenwagen ist am Samstagmorgen in Waibstadt mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 19-Jährige mit Blaulicht und Martinshorn die Helmstadter Straße. Im Kreuzungsbereich der Epfenbacher Straße kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines 55-jährigen Fahrers, der nach links in die Neidensteiner Straße abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

