Ab diesem Montag besteht für alle Ladenburger Bürger die Möglichkeit, sich jeweils montags und mittwochs kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen. Die Testungen finden von 7 bis 15 Uhr in der Lobdengauhalle statt und werden in Kooperation mit der KTS Krankentransport Stuttgart durchgeführt, die bereits die Schnelltestung in den Weihnachtsferien in Ladenburg angeboten hatte. Eine Terminanmeldung ist nicht erforderlich.

AdUnit urban-intext1

Ebenfalls in der kommenden Woche startet ein Pilotprojekt zur Schnelltestung von Schülern an der Astrid-Lindgren-Grundschule. Das Konzept wurde mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises abgestimmt. Zum Einsatz kommen Antigen Rapid Spucktests, die eine vereinfachte, schnelle Testung ermöglichen. Ziel ist es, Erfahrungswerte und Auswirkungen auf den Schulbetrieb zu sammeln. red