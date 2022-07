Konzerte im Schlosshof in Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Die Jugendmusikschule Edingen-Neckarhausen lädt zu drei Open-Air–Sommerkonzerten im Schlosshof Neckarhausen ein. Das Jugendblasorchester „Windstärke 08“ (ein Kooperationsprojekt mit der Musikvereinigung Neckarhausen 1923) spielt am Samstag, 16. Juli, um 19 Uhr unter der Leitung von Laurance Mahady ein sommerliches Konzert.

Am Sonntag, 17. Juli, um 19 Uhr stehen beim Jugend Sinfonie Orchester Mannheim (JSOM) unter dem Titel „Best of 2022“ und unter der Leitung von Jan-Paul Reinke Werke von Beethoven, Brahms, Shostakovich, Weber und anderen auf dem Programm. Das Sinfonische Jugendblasorchester (SJBO) gestaltet am Samstag, 23. Juli, um 19 Uhr einen Konzertabend unter dem Titel „Es wird heiß“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.