Grünstadt. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Grünstadt ist eine Person verletzt worden. Zwei Fahrzeuge stießen auf der Bahnbrücke in der Obersülzer Straße zusammen, berichtet die Polizei. Einer Fahrer war in der Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Die Beifahrerin des entgegenkommenden Wagens erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 20.000 Euro.

