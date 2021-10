Knapp eine halbe Million Spritzen und 180 Liter Impfstoff im Rhein-Neckar-Kreis verabreicht

Rhein-Neckar. In den Impfzentren im Rhein-Neckar-Kreis sind bis zur Schließung am Donnerstag knapp eine halbe Million Corona-Impfungen durchgeführt worden. Mit 252.860 verabreichten Spritzen gingen nach Zahlen des Landkreises mehr als die Hälfte der Impfungen auf das Konto des größten Impfzentrums des Kreises im Heidelberger Patrick-Henry-Village. 103.896 waren es in Weinheim, wo das Impfzentrum bereits seit 15. August geschlossen ist, und 58.118 in Sinsheim. Hinzu kommen 82.938 Impfdosen, für die die mobilen Impfteams zuständig waren. Somit wurden genau 497.812 Impfungen durchgeführt.

Interessant sind auch andere Zahlen, die der Kreis während des Betriebs der drei Impfzentren errechnete. So wurden insgesamt rund 180 Liter Impfstoff verabreicht. Der gemessen an der Zahl der verabreichten Impfdosen erfolgreichste Tag war nach weiteren Angaben des Kreises der 12. Mai mit 3222 Impfungen. Knapp drei Monate später, am 8. August, seien dagegen nur 245 Impfungen verzeichnet worden. 200 Ärztinnen und Ärzte, 350 Medizinische Fachangestellte und über 300 administrative Kräfte waren in den Impfzentren beschäftigt. Zudem wurden im Impfzentrum im Patrick-Henry-Village die zurückgelegten Schritte der Schichtleiter gezählt. Pro Tag und Schicht waren das im Durchschnitt etwa 13.000 Schritte. Das macht für das gesamte Dreivierteljahr, in dem das Impfzentrum im Patrick-Henry-Village geöffnete hatte, eine Laufleistung von knapp 5.000 Kilometern.

Landrat Stefan Dallinger war voll des Lobes und dankte den Mitarbeitenden: „Sie alle haben großen Elan und unermüdlichen Einsatz gezeigt.“ Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss dankte ebenfalls für den Einsatz der Beschäftigten und schlug in die gleiche Kerbe wie Dallinger: „Alle haben tagtäglich Menschen einfühlsam begleitet und gemeinsam an einer guten Sache gearbeitet: dem großen Ziel, dieser Pandemie Herr zu werden."

Als Dankeschön überreichte Landrat Dallinger an die Beschäftigten Regenschirme des Landkreises, weil „sie durch Ihre Arbeit einen Schirm über den Rhein-Neckar-Kreis und die ganze Region gespannt haben!“ Trotz der Schließung der Impfzentren wünscht sich Dallinger, dass sich auch weiterhin viele Menschen in der Rhein-Neckar-Region impfen lassen und verwies dabei auf die Hausärztinnen und Hausärzte, die Rufnummer 116 117 und die Impfaktionen im Landkreis. „Ich bitte Sie deshalb: Nutzen Sie die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und schützen Sie damit sich und Ihre Mitmenschen!“, appellierte Dallinger.

