Kirchenbezirk mit Online-Angeboten

Der Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim hat eine positive Zwischenbilanz der neuen digitalen Angebote gezogen. Im Zuge der Corona-Krise habe man darauf umsteigen müssen, aber so auch viele neue Angebote geschaffen, so der Kirchenbezirk in einer Mitteilung. Auch die Bezirkssynode, eine Art Parlament mit knapp 60 stimmberechtigten und beratenden Synodalen, traf sich zu seiner jüngsten Sitzung wieder online.

„Die Corona-Krise hat in den Gemeinden auch sehr viele Energien freigesetzt und technisches Know-How wurde gewonnen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Durch die ungewöhnlichen neuen Formate seien noch mehr Menschen angesprochen worden. red