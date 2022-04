Kinder von unbekanntem Mann angesprochen - Zeugen gesucht

Edingen. Ein bislang unbekannter Mann soll mehrere Kinder am Mittwochnachmittag in der Nähe des Bahnhofs in Edingen angesprochen haben. Wie die Polizei berichtet, meldete eine Zeugin den verdächtigen Mann. Er soll zwischen 13.45 und 14.45 Uhr drei Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren unabhängig voneinander nach ihrer Hosengröße gefragt und sie zur gemeinsamen Geldsuche gebeten haben. Alle drei Kinder verhielten sich vorbildlich und ließen sich nicht auf ein Gespräch mit dem Mann ein und gingen sofort nach Hause, um ihren Eltern zu erzählen, was passierte. Die Hintergründe des Ansprechens sind noch unklar.

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Nach Angaben der Polizei war der Mann etwa 20 Jahre alt und 175 bis180 cm groß und trug weiße Sneaker, eine schwarze Hose und eine graue Jacke. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/174 4444 abzugeben.