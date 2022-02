Aufmerksame Spaziergänger in Ladenburg haben es schon bemerkt: Holzschnitzer Jochen Liebrich war wieder fleißig. Mit vielen neuen Figuren hat der Mann mit der Motorkettensäge den Tier-Rate-Pfad des Heimatbunds für Kinder in der Römerstadt zauberhaft erneuert. Zum Beispiel hat er an der Fährwiese, kurz vor der Mündung des Kandelbachs in den Neckar, aus Weidenstümpfen eine Familie flugunfähiger

...